Prestito all'Atalanta non tutto da buttare, Musah: "Ho imparato molte cose"
Nel corso di quest'estate Yunus Musah è rientrato al Milan dal prestito all'Atalanta. Il motivo è molto semplice: il centrocampista americano è stato impiegato per pochissimi minuti e quando ha avuto le sue chance non ha offerto prestazioni di livello. Anche per questo si credeva che ormai la sua esperienza in rossonero fosse definitivamente finita. E invece oggi Musah è uno dei migliori di questo inizio stagione e forse anche per quello di cui ha fatto tesoro nell'anno a Bergamo che, per sua stessa ammissione in un'intervista riportata da ESPN dal ritiro della Nazionale degli Stati Uniti, è stato foriero anche di cose positive.
MUSAH: ALL'ATALANTA HO IMPARATO MOLTE COSE
Yunus Musah racconta il suo prestito all'Atalanta, di cui non vuole buttare tutto via: "C'era un bell'ambiente a centrocampo, ho imparato molte cose: come posizionarmi, come giocare in una mediana a due ed essere costantemente disponibile. Piccoli dettagli che ho affinato nel mio gioco, come il posizionamento e la postura del corpo, imparando a capire in quali zone del campo è il caso di rischiare"
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