Prestito all'Atalanta non tutto da buttare, Musah: "Ho imparato molte cose"

Yunus Musah ammette di aver imparato molte cose nell'anno di prestito all'Atalanta, nonostante in generale non sia stata una stagione positiva per lui

Nel corso di quest'estate Yunus Musah è rientrato al Milan dal prestito all'Atalanta. Il motivo è molto semplice: il centrocampista americano è stato impiegato per pochissimi minuti e quando ha avuto le sue chance non ha offerto prestazioni di livello. Anche per questo si credeva che ormai la sua esperienza in rossonero fosse definitivamente finita. E invece oggi Musah è uno dei migliori di questo inizio stagione e forse anche per quello di cui ha fatto tesoro nell'anno a Bergamo che, per sua stessa ammissione in un'intervista riportata da ESPN dal ritiro della Nazionale degli Stati Uniti, è stato foriero anche di cose positive.

MUSAH: ALL'ATALANTA HO IMPARATO MOLTE COSE

Yunus Musah racconta il suo prestito all'Atalanta, di cui non vuole buttare tutto via: "C'era un bell'ambiente a centrocampo, ho imparato molte cose: come posizionarmi, come giocare in una mediana a due ed essere costantemente disponibile. Piccoli dettagli che ho affinato nel mio gioco, come il posizionamento e la postura del corpo, imparando a capire in quali zone del campo è il caso di rischiare"