Musah si gode Amorim: "Bello avere allenatori che ti danno fiducia e ti fanno giocare"

Yunus Musah si gode la nuova vita al Milan e con il tecnico Ruben Amorim che apprezza per la fiducia che gli sta riservando

Yunus Musah è una delle più grosse sorprese del Milan in questo avvio di stagione. Già era stato un colpo di scena il fatto che il tecnico Ruben Amorim avesse deciso di trattenerlo durante l'estate, specialmente dopo un anno in prestito all'Atalanta povero di contenuti. Ma poi sono le prestazioni in campo ad aver rubato l'occhio: il centrocampista americano in queste sei gare ha trovato una continuità che forse mai aveva avuto in carriera, di certo non con la maglia rossonera. Nella sua intervista riportata da ESPN dal ritiro della Nazionale americana, Musah ha parlato dell'inizio di stagione e di Ruben Amorim.

Yunus Musah su Ruben Amorim e sulle parole di convincimento a restare prima del raduno di Milanello, quest'estate: "Pensavo che Amorim me lo stesse dicendo solo per trattenermi al club, come fanno altri allenatori. Ma poi, durante il ritiro prestagionale, ho visto che giocavo molto, mi parlava spesso ed era vero. Ho iniziato la stagione accumulando tanti minuti e molte presenze da titolare. E ora sono tornato anche in nazionale. È stato un gran bell'inizio di stagione: avere di nuovo dei tecnici che credono in te è ciò che desideri davvero come giocatore, allenatori che ti danno fiducia e ti fanno giocare"