Camarda, mezz'ora con l'Italia U21: le sue pagelle
Nel pomeriggio di festa dell'Italia U21, ieri a Pescara con la vittoria sulla Polonia per 6-2 e la conseguente qualificazione all'Europeo di categoria, ha trovato spazio nel corso della ripresa anche Francesco Camarda, partito titolare contro l'Armenia e invece tenuto in panchina nella gara di ieri. Il giovane attaccante rossonero ha fatto il suo ingresso al minuto 62 sul 4-0 per gli Azzurrini ma si è comunque battuto per provare a lasciare anche il suo marchio sulla gara.
ITALIA U21, LE PAGELLE DI CAMARDA
Poco meno di mezz'ora in campo, più recupero, hanno permesso a Francesco Camarda di essere valutato nelle pagelle di questa mattina, in cui si è meritato tre sufficienze. La Gazzetta dello Sport giudica così la prova del classe 2008: "L’unico a non segnare di quelli davanti. Peccato: ci voleva". Quindi Tuttosport che invece scrive e commenta così la prestazione di Camarda contro la Polonia: "Entra a risultato già acquisito e si dà da fare per la squadra". Nessun giudizio per il Corriere dello Sport.
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