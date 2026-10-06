Croazia, Modric: "Giocare a questa età mi rende felice: finchè il CT mi vorrà, sarò qui"

Luka Modric nella conferenza stampa di vigilia di Croazia-Spagna ha parlato ancora una volta del suo futuro con la maglia della Nazionale

Sembrava che il Mondiale potesse essere il suo ultimo grande viaggio con la maglia della Croazia, così come sembrava che dopo la mancata qualificazione in Champions non avrebbe rinnovato il contratto con il Milan. E invece, Luka Modric è rimasto in rossonero e non ha detto addio alla Nazionale di cui rimane l'amatissimo Capitano. Il tema del suo futuro e del suo ritiro con la maglia croata rimane comunque all'ordine del giorno. Ieri in conferenza stampa, alla vigilia della gara contro la Spagna che si giocherà quest'oggi, Luka Modric ha parlato del suo futuro.

Luka Modric ha parlato del suo futuro in Nazionale: "Voglio essere presente nei momenti più difficili, gioco per la nazionale con orgoglio. Giocare a questa età mi rende felice e finché mi sentirò così e il CT mi vorrà, sarò qui. Perché per me non c'è orgoglio più grande che essere qui con questi ragazzi. Non posso fare grandi annunci per il futuro, andiamo avanti partita dopo partita. Se me ne andrò tra un mese o tra un anno, si vedrà. Giocare per la selezione mi rende ancora felice, quindi sono qui, pronto ad aiutare in qualsiasi momento. In campo, fuori dal campo, non importa".