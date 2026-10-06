La Giunta del Coni ha approvato all'unanimità la nomina di Giovanni Malagò come commissario della FIGC
Pochi minuti fa la Giunta del Coni ha approvato all'unanimità la nomina di Giovanni Malagò come commissario della FIGC
Come riporta gazzetta.it, pochi istanti fa la Giunta del Coni ha approvato all'unanimità la nomina di Giovanni Malagò come commissario della FIGC. Per l'ufficialità bisogna aspettare l'ok del Consiglio che è in programma alle 14, ma si tratta solo di una formalità.
Cosa succede ora? "Si andrà a nuove elezioni per la presidenza Figc in 60-90 giorni, in cui Malagò sarebbe probabilmente l'unico candidato. Al primo scrutinio, il 22 giugno, l'ex presidente del Coni prese il 68,58% delle preferenze, con Giancarlo Abete fermo al 29,17%. Il commissariamento, insomma, non arriverebbe ai sei mesi previsti come tempo massimo" scrive il sito della Rosea.
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