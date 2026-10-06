Serafini: "Ramos non può fare 11km a partita: li fa un mediano, non il centravanti"

Il commento di Luca Serafini su Gonçalo Ramos che con il Portogallo ha dimostrato di essere un bomber e non solo un corridore

Il Milan oggi riabbraccia un Gonçalo Ramos che torna dopo due settimane al top con la maglia del Portogallo: quattro presenze, tre da titolare e tre gol segnati che scacciano anche lo spettro di Cristiano Ronaldo. L'obiettivo di Ruben Amorim e del Milan in generale, adesso, dev'essere quello di far fruttare i talenti del centravanti (che ci sono) anche in rossonero. Ne ha parlato anche il giornalista Luca Serafini che è stato ospite in studio a Sportitalia nella serata di lunedì.

MILAN, RAMOS NON PUÒ FARE 11 KM A PARTITA

Il commento di Luca Serafini su Gonçalo Ramos: "L'altro problema è quello di non far fare più 11 km a partita a Gonçalo Ramos, perché 11 km li fa un mediano, li fa una mezzala, li fa un centrocampista, non li fanno neanche più i terzini e le ali: ma non può farli il centravanti. E nella nazionale portoghese, dove non percorre 11 km a partita, ha segnato tre gol in quattro partite: un motivo ci sarà. Nella partita in cui ha corso un po' meno, quella col Venezia, ha avuto quattro occasioni e ha segnato l'unico gol finora. Questa è un'altra variabile importante, perché non puoi sempre sperare che segni Pulisic, che segni Cisse o che segni Chukwueze: i gol te li deve fare il centravanti. Però secondo me la squadra è buona e io credo che, a parte l'Inter e la Roma di questo momento, il Milan sia lì tra le prime quattro"