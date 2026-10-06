Valore rose Serie A, Milan quinto dietro al Como e alla Roma

Football Benchmark ha fornito i nuovi dati sul valore delle rose, in Serie A il Milan è solo quinto dietro anche a Como e Roma

Come accade ogni anno qualche settimana dopo la chiusura della sessione estiva di calciomercato, Football Benchmark ha pubblicato le stime sul valore delle rose dei campionati europei. Nello specifico la Serie A si attesta al terzo posto con un valore complessivo di 6.3 miliardi. Il secondo gradino del podio, occupato da La Liga non è così distante: il campionato spagnolo ha un valore totale di 6.6 miliardi. Irraggiungibile per tutti, invece, la Premier League inglese che sale addirittura a 14.1 miliardi. Chiudono la top 5 la Bundesliga (5.4 miliardi) e la Ligue 1 (3.9).

SERIE A, VALORE ROSE: MILAN QUINTO

Scendendo nel dettaglio della Serie A, che si attesta al terzo posto come valore delle rose, vediamo quanto valgono le squadre di club. Il Milan occupa solamente il quinto posto con un valore della rosa che tocca i 539 milioni di euro: il club rossonero è dietro anche all Como (quarto a 583 milioni) e alla Roma (terza a 600 milioni). Il secondo posto è occupato dalla Juventus che vanta un valore complessivo di 777 milioni di euro mentre c'è grande distanza con l'Inter, prima in questa speciale classifica, con un valore di 829 milioni. La top 8 è completata, in quest'ordine, da Atalanta, Napoli e Fiorentina. Nella top 10 dei giocatori di maggior valore, guidata da Kenan Yildiz, nessun calciatore del Milan:

1. Yldiz (Juventus), 89 milioni

2. Lautaro (Inter), 88 milioni

3. Nico Paz (Como), 82 milioni

4. Bastoni (Inter), 66 milioni

5. Pio Esposito (Inter), 65 milioni

6. Manu Koné (Roma), 64 milioni

7. Barella (Inter), 59 milioni

8. Malen (Roma), 58 milioni

9. Thuram (Inter), 58 milioni

10. Hojlund (Napoli), 57 milioni