Moreira per Saelemaekers, Guidi si chiede: "Il Milan può reggere?"
L'infortunio di Alexis Saelemaekers, che rischia di dover saltare fino a quattro mesi di stagione dopo l'operazione che sembra sempre più probabile, va a rimescolare i piani di Ruben Amorim sulla trequarti. Considerando che si potrà continuare l'esperimento di Lecce con la difesa a quattro, visto lo stato di forma Diego Moreira sembra l'indiziato numero uno per sostituire il connazionale a supporto di Gonçalo Ramos o come esterno di un centrocampo a quattro. Il giornalista della Gazzetta dello Sport Marco Guidi oggi si è chiesto se ciò può essere effettivamente un rischio calcolato oppure ardito per Amorim, visto il peso offensivo importante con Ramos, Pulisic, Chukwueze e Modric in campo contemporaneamente.
MOREIRA TREQUARTISTA: IL MILAN PUÒ REGGERE?
Il commento di Marco Guidi sulla probabile formazione del Milan contro il Sassuolo: "Saelemaekers si rivedrà nel 2027. Amorim dovrà dunque trovare una soluzione a lungo termine. Anche qui, la scelta naturale porterebbe a Diego Moreira, in un grande momento di forma, dopo i tre gol consecutivi in Serie A con il Milan e la titolarità nel Belgio. Si impone, però, un dubbio di natura tattica: il Diavolo può reggere dal fischio d’inizio la presenza in contemporanea di un centravanti (Ramos), due esterni offensivi (Chukwueze e Moreira appunto), un trequartista/seconda punta (Pulisic) e un centrocampista “leggerino” come Modric?"
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