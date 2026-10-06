Serafini sicuro: “Cardinale si deve occupare a pieno del Milan, viene da 4 anni disastrosi”
Nel canale YouTube di Andrea Longoni Milan Hello, è stato ospite l'ex il collega Luca Serafini che tra i vari temi trattati ha parlato di Gerry Cardinale e della sua gestione del Milan. Queste le sue parole.
"lo credo che Cardinale prima del Basket NBA si dovrà occupare a fondo ancora del Milan, perché in questi 4 anni sono stati solo disastri uno dopo l'altro, non solo e non tanto legati alla prima squadra che arriva da un ottavo e da un sesto posto, ma dalle rivoluzioni della rosa, dello staff tecnico, dello staff dirigenziale, della mancanza di visione e di prospettiva, di appartenenza, di rispetto della storia e della cultura del Milan. Cardinale deve fare una full immersion in questo. La sta facendo, spero che stia imparando, ma mancano ancora dei tastelli importantissimi, primo fra tutti quello del direttore sportivo e di un direttore dell'area tecnica con competenze calcistiche chiare. Quindi prima dei progetti di pallacanestro, di hockey o di football, io credo che Cardinale e Red Bull si debbano occupare del Milan".
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