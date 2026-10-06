Mancini ha fatto giocare 23 giocatori da 17 squadre diverse: nessuno di Milan e Juve

L'Italia di Mancini in quattro gare ha schierato 23 giocatori totali, che giocano in 17 squadre diverse: nessun elemento di Milan o Juventus

Si è concluso il primo capitolo dell'ennesimo nuovo tentativo di ripartenza dell'Italia. La Nazionale del CT Roberto Mancini, tornato sulla panchina, ha giocato quattro partite, in crescendo. Brutta prestazione all'Olimpico contro il Belgio che è uscito da Roma con i tre punti; super prestazione contro la Turchia fuori casa; partita di carattere con la Francia a Parigi, fermata sull'1-1; vittoria solida contro la Turchia ieri sera a Bologna. Sono stati 23 i giocatori impiegati da Mancini in quattro partite, prestati da 17 squadre diverse. Tra queste le grandi assenti sono state Milan e Juventus, mentre va segnalato che ben 7 club sono esteri.

ITALIA, 17 SQUADRE COINVOLTE: ASSENTI MILAN E JUVENTUS

Il dettaglio delle squadre dei giocatori che il CT Roberto Mancini ha utilizzato in questi primi quattro impegni al ritorno sulla panchina della Nazionale Italiana, nelle gare di UEFA Nations League:

Inter - Alessandro Bastoni, Pio Esposito, Nicolò Barella

Atalanta - Giorgio Scalvini, Giacomo Raspadori, Gianluca Scamacca

Cagliari - Alessandro Romano, Daniel Maldini

Napoli - Giovanni Di Lorenzo, Antonio Vergara

Manchester City - Gianluigi Donnarumma

Tottenham - Sandro Tonali

Brentford - Michael Kayode

Roma - Gianluca Mancini

Aston Villa - Matteo Ruggeri

Fiorentina - Nicolò Fagioli

Lazio - David Frattesi

Como - Moise Kean

Sassuolo - Sebastiano Esposito

Paris FC - Diego Coppola

Sporting CP - Seydou Doumbia

Bologna - Nicolò Cambiaghi

Norimberga - Mohamed Ali Zoma