Mancini ha fatto giocare 23 giocatori da 17 squadre diverse: nessuno di Milan e Juve
Si è concluso il primo capitolo dell'ennesimo nuovo tentativo di ripartenza dell'Italia. La Nazionale del CT Roberto Mancini, tornato sulla panchina, ha giocato quattro partite, in crescendo. Brutta prestazione all'Olimpico contro il Belgio che è uscito da Roma con i tre punti; super prestazione contro la Turchia fuori casa; partita di carattere con la Francia a Parigi, fermata sull'1-1; vittoria solida contro la Turchia ieri sera a Bologna. Sono stati 23 i giocatori impiegati da Mancini in quattro partite, prestati da 17 squadre diverse. Tra queste le grandi assenti sono state Milan e Juventus, mentre va segnalato che ben 7 club sono esteri.
ITALIA, 17 SQUADRE COINVOLTE: ASSENTI MILAN E JUVENTUS
Il dettaglio delle squadre dei giocatori che il CT Roberto Mancini ha utilizzato in questi primi quattro impegni al ritorno sulla panchina della Nazionale Italiana, nelle gare di UEFA Nations League:
Inter - Alessandro Bastoni, Pio Esposito, Nicolò Barella
Atalanta - Giorgio Scalvini, Giacomo Raspadori, Gianluca Scamacca
Cagliari - Alessandro Romano, Daniel Maldini
Napoli - Giovanni Di Lorenzo, Antonio Vergara
Manchester City - Gianluigi Donnarumma
Tottenham - Sandro Tonali
Brentford - Michael Kayode
Roma - Gianluca Mancini
Aston Villa - Matteo Ruggeri
Fiorentina - Nicolò Fagioli
Lazio - David Frattesi
Como - Moise Kean
Sassuolo - Sebastiano Esposito
Paris FC - Diego Coppola
Sporting CP - Seydou Doumbia
Bologna - Nicolò Cambiaghi
Norimberga - Mohamed Ali Zoma
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan