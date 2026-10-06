Modric torna sulla vergogna post Inghilterra: "Il problema non è perdere ma il modo in cui abbiamo perso"

Luka Modric torna sulla vergogna che dice di aver provato dopo la sconfitta contro l'Inghilterra per 7-0 e chiarisce le sue dichiarazioni

"Sono qui da 20 anni, ma per la prima volta mi vergogno dopo una partita! Si può perdere, c'è chi in quel momento è più forte, ma perdere così e rovinare la reputazione che ci siamo guadagnati negli anni è inaccettabile! Mi vergogno tantissimo". Con queste parole il Capitano della Croazia Luka Modric, qualche giorno fa, ha commentato a caldo la durissima sconfitta contro l'Inghilterra per 7-0, arrivata oltretutto in casa. Ieri in conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro la Spagna che si giocherà quest'oggi, Modric è intervenuto in conferenza stampa.

Luka Modric è tornato sulla "vergogna" che dice di aver provato dopo i 7 gol subiti dall'Inghilterra con la Croazia: "Il problema non è perdere, ho detto che il problema è il modo in cui abbiamo perso. Non possiamo esserne orgogliosi. Per quanto riguarda la reazione del pubblico, mi aspetto una risposta positiva, che ci sostengano come hanno sempre fatto. Che giudichino pure dopo la partita. Abbiamo bisogno del pubblico, non sono frasi fatte: il sostegno dei tifosi significa molto per noi. Nonostante abbiamo deluso tutti, ci aspettiamo supporto. Anche noi siamo delusi. Credo che domani saremo completamente diversi".