News Paramount acquisisce Warner Bros e nasce Skydance: il ruolo fondamentale di Cardinale e di RedBird

RedBird e il suo numero uno Gerry Cardinale hanno avuto un ruolo fondamentale nell'acquisizione di Warner Bros da parte di Paramount

È stato annunciato oggi l'acquisizione da parte di Paramount di Warner Bros, da cui nasce Skydance: quasi 70 miliardi di dollari di ricavi, oltre 200 milioni di abbonati streaming e un portafoglio che riunisce Paramount, Warner Bros., HBO, CBS, CNN, CBS Sports, TNT Sports e alcuni dei marchi e contenuti più conosciuti al mondo. In questo affare, un ruolo fondamentale lo hanno avuto Gerry Cardinale e RedBird Capital, anche per la visione che da anni lega media, sport ed entertainment. Il proprietario del Milan, che è stato l'architetto industriale dell’operazione e non semplicemente uno degli investitori, porta avanti da anni questo approccio: partire da asset iconici e difficilmente replicabili e costruire intorno ad essi piattaforme più forti, combinando capitale, competenze operative, tecnologia, distribuzione e management. Lo sport sarà una componente centrale della nuova piattaforma, che riunisce anche CBS Sports e TNT Sports: contenuti live, grandi audience e comunità globali sono sempre più parte dello stesso ecosistema di media e intrattenimento.

RedBird è direttamente coinvolta anche nell’investimento: l’operazione comprende 47 miliardi di dollari di nuovo capitale. Ellison Family e RedBird detengono inoltre insieme il 100% dei diritti di voto della nuova società. Non si tratta di un’operazione pensata solo per generare efficienze, ma per crescere e continuare a investire: oltre 30 miliardi di dollari destinati ai contenuti e un obiettivo di oltre 10 miliardi di dollari di free cash flow entro il 2030.

Queste commento di Cardinale, membro del Consiglio di Amministrazione di Skydance: "Questo è un momento decisivo per il settore. Applicando il nostro modello di owner-operator all’impareggiabile portafoglio di Paramount e WBD, composto da franchise iconici, produzioni originali di alta qualità e diritti sugli eventi sportivi in diretta, possiamo tutelare questo patrimonio e, allo stesso tempo, prepararci a un panorama dei media che sta attraversando una trasformazione profonda. David Ellison, Presidente e CEO di Skydance, il nostro co-amministratore delegato Ynon Kreiz e il resto del nostro team Skydance di livello mondiale possiedono la visione e la comprovata esperienza necessarie per guidare questa trasformazione. Siamo orgogliosi di sostenerli mentre costruiamo una Hollywood più forte, ampliamo le opportunità per i talenti e creiamo valore a lungo termine per i nostri azionisti".