Paratici pronto a tornare nel calcio, squalifica terminata: per lui probabile ritorno in Premier League

Fabio Paratici sarebbe potuto diventare un punto di costruzione del nuovo Milan targato Massimiliano Allegri, ma come sappiamo, così non è stato. Inizialmente il tentativo della dirigenza rossonera di provare a portare a Milanello un profilo di esperienza, capace di vincere quasi tutto nella propria permanenza alla Juventus. I colpi Pirlo, Pogba a parametro zero. Il rischioso (ma mirabolante) acquisto di Cristiano Ronaldo in bianconero. Tutte firme che si scrivono e leggono Fabio Paratici.

Poi però, la squalifica e le restrizioni dettate dalla giustizia sportiva, e proprio per questo il rallentamento dell’affare col Milan il successivo passo indietro che determinò l’arrivo di Igli Tare.

Oggi però, l’ex dirigente bianconero è pronto a ripartire. Paratici torna in gioco in maniera ufficiale, libero dal peso della sanzione. E la sua lunga storia potrebbe forse partire proprio dove si era interrotta: al Tottenham, per un ritorno romantico in Premier League.