Pardo: "Ieri è stata la vittoria di Allegri in purezza"

Il Milan vince contro il Napoli campione d’Italia e raggiunge la vetta della classifica dopo cinque giornate di Serie A: rotta nettamente invertita rispetto a qualche mese fa, soprattutto grazie al lavoro di Massimiliano Allegri.

Pierluigi Pardo, telecronista di DAZN, ne parla così in un video pubblicato sul suo profilo Instagram:

“Sento dire che Allegri sarebbe cambiato. No, no: la vittoria di ieri lo dimostra in maniera assolutamente chiara e precisa. Ieri è stata la vittoria di Allegri in purezza. Due-tre concetti base nella partita di ieri: l’aggressione alta quando era possibile e quando non era possibile il Milan si rifugiava nel blocco basso, pensate all’azione con Pulisic che serve Fofana. Proprio classico esempio dell’atteggiamento. Squadra molto pragmatica. Il resto sta nelle intuizioni legate a Pulisic, un giocatore straordinario, fantasista razionale come lo definisco io, in un momento di forma clamoroso. E poi sta in quelle cose immateriali, quei valori immateriali che la squadra ha, che danno i grandi allenatori. Il Milan comunque ha una coesione, uno spirito di corpo, sembra molto diversa dalla squadra soltanto di pochi mesi fa. E in questo sicuramente c’entra Massimiliano Allegri”.