Pardo: “Juve-Milan non è decisiva. I rossoneri arrivano con entusiasmo”

vedi letture

In diretta su Radio 24 a "Tutti convocati", Pierluigi Pardo ha commentato così la partita di stasera che si giocherà allo Juventus Stadium tra Juve e Milan.

Stasera è decisiva per lo scudetto ? "Sembra che ci sono 38 scudetti quindi se perdi una partita è un dramma, ma la verità è che lo scudetto è uno e le partite sono tante".

Sulla forma del Milan: "Il Milan ci arriva bene dopo una grande vittoria, con entusiasmo, contro i campioni d'Italia, con una squadra che sta fiorendo dal punto di vista tecnico, un ambiente tornato protagonista. Il Milan emotivamente parlando arriva con un appiglio diverso".