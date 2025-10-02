Pari con rimpianti per l'Italia U20 al Mondiale: si fa rimontare da 2-0 a 2-2 con Cuba

Pari con tanti rimpianti per l'Italia U20, impegnata al Mondiale in Cile: il 2-2 con Cuba lascia l'amaro in bocca perché gli azzurrini erano in vantaggio di due gol e si sono fatti rimontare.

LA PARTITA

La gara si era messa subito in discesa: al 14’ Natali ha firmato l’1-0, mentre al 29’ è arrivato il raddoppio di Iddrissou. Proprio l’attaccante dell’Inter, però, è diventato poco dopo l’involontario protagonista (in negativo) del match: due cartellini gialli nel giro di pochi minuti hanno lasciato l’Italia in dieci uomini già prima dell’intervallo, cambiando completamente l’inerzia della sfida. Nella ripresa Cuba ha alzato il ritmo e approfittato delle difficoltà azzurre, trovando il gol che ha riaperto la partita al 70’, quando Camejo ha trasformato il primo dei due rigori concessi dall’arbitro. L’attaccante cubano si è ripetuto all’87’, ancora dal dischetto, firmando il clamoroso 2-2 che ha gelato la nostra Nazionale.

LA CLASSIFICA

Con questo pareggio, l’Italia sale a quota 4 punti in classifica ma manca l’appuntamento con la qualificazione aritmetica. Decisiva sarà la terza partita del girone contro l’Argentina, che nell’altra sfida ha travolto l’Australia con un netto 4-1, candidandosi come favorita. Per gli Azzurrini resta l’amarezza di un successo mancato, ma anche la consapevolezza che il prossimo match sarà un buon banco di prova: serviranno maturità, compattezza e concretezza per conquistare il passaggio del turno.