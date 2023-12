Parla Enzo Raiola: "Romagnoli, Donnarumma e Bonaventura non sono stati compresi dal Milan"

Enzo Raiola, cugino dello scomparso Mino, storico agente tra gli altri di Ibra e di molti calciatori che sono passati nel Milan, è stato intervistato questa mattina sulle colonne del Corriere dello Sport. Dal parente, Enzo ha ereditato l'agenzia che ha preso il nome di Team Raiola e oggi, insieme ai supi collaboratori, porta avanti il lavoro.

Le sue parole su alcuni ex calciatori rossoneri: "Romagnoli, Donnarumma e Bonaventura non sono stati compresi dal Milan, diciamo così. Alessio era stato frenato dalla pubalgia, ha vinto lo scudetto da capitano, ma i dirigenti di allora non erano molto entusiasti all’idea di proseguire. C’è stata una proposta, presentata tanto per farlo. E’ mancata la voglia di andare avanti, non l’abbiamo percepita"