Parma, Cuesta a Sky: "Abbiamo messo in campo il cuore. Su Bernabé..."
Intervistato da Sky dopo il 2-2 contro il Milan, Carlos Cuesta, tecnico del Parma, ha spiegato: "Abbiamo sistemato quello che non è andato bene nel primo tempo. Volevamo essere più aggressivi e dominanti nella metà campo avversaria, così siamo stati più pericolosi. Nel finale abbiamo preso qualche ripartenza. Ci sono stati alti e bassi. Andiamo avanti a lavorare per migliorare".
Sulle difficoltà nel primo tempo: "Loro sono stati bravi a muoversi, abbiamo fatto fatica a prenderli. L'importante è il cuore abbiamo messo in campo, l'atteggiamento è la cosa più importante".
Sulla sua squadra: "Prendiamo quello che di positivo abbiamo fatto stasera. I ragazzi si stanno adattando velocemente e anche io cerco di adattarmi rapidamente. Per noi l'età non dev'essere un limite e dobbiamo usare tutti gli aspetti positivi, quindi l'entusiasmo e l'energia".
Su Bernabé: "Noi quel che proviamo è sfruttare le qualità a disposizione. In questa zona di campo abbiamo avuto infortuni lunghi come Oristanio e Ondreijka e abbiamo adattato dei giocatori per sfruttare di più questi spazi. Adrian ha la capacità di segnare e fare assist e cerchiamo di sfruttare queste qualità".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan