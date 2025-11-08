Parma, Cuesta: "Quello che avevamo in testa era di vincerla”

Carlos Cuesta, allenatore del Parma, ha parlato a DAZN dopo il 2-2 maturato contro il Milan. Le sue parole:

Oggi una bella reazione del Parma dopo un primo tempo in difficoltà:

“Abbiamo provato fino alla fine, noi ci proviamo sempre al massimo a vincere. Questo gruppo sa reagire ai momenti di difficoltà, non è facile essere qua, perdere 0-2 in casa contro il Milan, e reagire in questo modo… È un grande valore, senza dubbio quello lo prendiamo, dobbiamo continuare su questa strada, ma ci sono anche tante cose su cui lavorare. Prenderemo la sosta con tanta voglia di migliorare”.

Le difficoltà create dal Milan:

“Sicuramente abbiamo sofferto due ripartenze e quelle ripartenze dovevano essere chiuse prima. È vero che stavamo soffrendo un po’ dal nostro lato sinistro, loro creavano superiorità lì. Dobbiamo provare a vincere ma sempre avendo equilibrio. Gli attaccanti si sono sacrificati e si abbassavano tanto per fare densità. Quello che avevamo in testa era di vincerla”.

Su Britschgi.

“Merito del club, della dirigenza, dello scouting che lavorano tanto con una visione chiara. Proviamo ad accelerare i processi di adattamento di tutti i giocatori, Britschgi l’ha fatto subito in tutti i ruoli. Ha una personalità e una volontà di crescere che gli permetteranno di fare meglio perché ci sono ancora tanti spunti da migliorare ma ha la mentalità giusta per farlo