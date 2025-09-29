Parma, ecco la prima vittoria! Pellegrino abbatte un Torino in crisi

di Francesco Finulli

Nella penultima gara di questa quinta giornata di Serie A, che si è giocata nel pomeriggio di lunedì, il Parma ha trovato la sua prima vittoria di questo campionato: prima gioia anche per il giovanissimo allenatore spagnolo Carlos Cuesta. Decisivo l'attaccante Mateo Pellegrino che con una doppietta ha "matato" il Torino 2-1, sempre più in crisi. Vantaggio nel primo tempo su rigore per gli emiliani che, a inizio ripresa, sono stati ripresi momentaneamente da una perla di Ngonge: ci ha pensato poi l'argentino a regalare la vittoria al Parma.

Si riporta di seguito il programma della quinta giornata di Serie A: 

27/09/2025 Sabato 15.00 Como-Cremonese 1-1
27/09/2025 Sabato 18.00 Juventus-Atalanta 1-1
27/09/2025 Sabato 20.45 Cagliari-Inter 0-2
28/09/2025 Domenica 12.30 Sassuolo-Udinese 3-1
28/09/2025 Domenica 15.00 Pisa-Fiorentina 0-0
28/09/2025 Domenica 15.00 Roma-Verona 2-0
28/09/2025 Domenica 18.00 Lecce-Bologna 2-2
28/09/2025 Domenica 20.45 Milan-Napoli 2-1
29/09/2025 Lunedì 18.30 Parma-Torino 2-1
29/09/2025 Lunedì 20.45 Genoa-Lazio DAZN/SKY