Parolo: "Il Milan i jolly li ha giocati tutti. Il rischio è di andare a finire in un campionato anonimo”

vedi letture

Marco Parolo, nel pre partita di Hellas Verona-Milan, parla della classifica dei rossoneri, con la squadra di Fonseca è attualmente fuori dalla corsa Champions League:

“Margine abbastanza evidente, il Milan è ottavo. Ha una partita da recuperare, ma è contro il Bologna che è davanti. Per arrivare in Champions servono più di 70 punti: sono tanti da farne, i jolly li ha giocati tutti. Il rischio è di andare a finire in un campionato anonimo”.