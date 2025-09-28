Partite Serie A di oggi: il big match è stasera, ma ci sono altri match interessanti. Il programma

Si riporta di seguito il programma della quinta giornata di Serie A:

27/09/2025 Sabato 15.00 Como 1-1 Cremonese DAZN

27/09/2025 Sabato 18.00 Juventus-Atalanta 1-1

27/09/2025 Sabato 20.45 Cagliari-Inter 0-2

28/09/2025 Domenica 12.30 Sassuolo-Udinese DAZN

28/09/2025 Domenica 15.00 Pisa-Fiorentina DAZN

28/09/2025 Domenica 15.00 Roma-Verona DAZN

28/09/2025 Domenica 18.00 Lecce-Bologna DAZN/SKY

28/09/2025 Domenica 20.45 Milan-Napoli DAZN

29/09/2025 Lunedì 18.30 Parma-Torino DAZN

29/09/2025 Lunedì 20.45 Genoa-Lazio DAZN/SKY

MILAN-NAPOLI, LE PAROLE DI MASSIMILIANO ALLEGRI

"Affrontiamo il Napoli - ha spiegato mister Massimiliano Allegri in conferenza stampa - che ha vinto lo Scudetto meritatamente. Hanno fatto un mercato importante e credo che sia ancora la favorita per lo scudetto. Conte è bravissimo a far rendere i giocatori. Il Napoli nelle ultime 26 partite ha fatto 18 vittorie, negli ultimi anni il Milan in casa contro il Napoli ha sempre perso: speriamo di rovesciare questi numeri. Sarà sicuramente una bella partita. È una bella partita, è il primo big match della stagione: sarà un test importante. Siamo in una buona condizione fisica e mentale, abbiamo recuperato anche Leao. Più lavoriamo e più ci conosciamo. Dobbiamo affrontare la partita consapevoli delle difficoltà che incontreremo: bisognerà fare 100 minuti fatti bene. Innanzitutto sono contento che i tifosi riempiranno lo stadio e saranno vicini alla squadra. La società deve essere forte, solida, con una strategia ben precisa: abbiamo iniziato il lavoro quest'anno con entusiasmo e tutti insieme. Dobbiamo continuare a lavorare, domani c'è una partita bellissima da giocare, un test importante per fare un altro passettino in avanti. Va fatto con grande entusiasmo e voglia per arrivare a certi risultati".