Partite Serie A di oggi: lunedì con due gare nelle zone basse della classifica

Si riporta di seguito il programma della quinta giornata di Serie A:

27/09/2025 Sabato 15.00 Como 1-1 Cremonese DAZN

27/09/2025 Sabato 18.00 Juventus-Atalanta 1-1

27/09/2025 Sabato 20.45 Cagliari-Inter 0-2

28/09/2025 Domenica 12.30 Sassuolo 3-1 Udinese DAZN

28/09/2025 Domenica 15.00 Pisa 0-0 Fiorentina DAZN

28/09/2025 Domenica 15.00 Roma 2-0 Verona DAZN

28/09/2025 Domenica 18.00 Lecce 2-2 Bologna DAZN/SKY

28/09/2025 Domenica 20.45 Milan 2-1 Napoli DAZN

29/09/2025 Lunedì 18.30 Parma-Torino DAZN

29/09/2025 Lunedì 20.45 Genoa-Lazio DAZN/SKY

LE PAROLE DI MASSIMILIANO ALLEGRI

Massimiliano Allegri ha parlato a DAZN al termine di Milan-Napoli, big match vinto dai rossoneri per 2-1 nonostante l’uomo in meno: “Sono contento, era un test importante. Partita molto difficile contro un Napoli che ha grandi qualità. Abbiamo fatto un grande primo tempo, nel secondo tempo purtroppo l’espulsione ed il rigore ci ha costretto a giocare… diciamo che ci siamo allenati bene per la fase difensiva. È la dimostrazione che quando difendi in un certo modo difficilmente prendi gol. È solamente l’inizio, bisogna goderci questa serata di vittoria e da domani dobbiamo pensare all’ultima partita prima della sosta. Bisogna continuare a lavorare, abbiamo fatto un passettino con questa vittoria che abbiamo ottenuto contro un grande Napoli. Se fosse finita in pareggia non sarebbe successo niente viste le cose in campo. Bisogna continuare a lavorare, partite di sofferenza così ce ne saranno ancora nel campionato, se giochi con questo spirito è più facile portarle a casa. Leao è in ritardo di condizione, Nkunku sta crescendo di condizione: ci sono buone cose per poter far bene”.