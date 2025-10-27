Pascali scherza: “Terracciano era in flow. Sembrava Terry-cciano”

vedi letture

Durante la diretta di DAZN di Radio Tv Serie A, Manuel Pascali, ex giocatore e vice allenatore, ha commentato i due interventi miracolosi e inusuali di Pietro Terracciano ai danni di Lookman, nella partita tra Atalanta e Cremonese. Il giovane difensore italiano in prestito dal Milan ai grigiorossi, per ben due volte si è immolato lanciandosi di schiena per parare entrambe le volte un tiro di Lookman che con molta probabilità sarebbero finiti in fondo alla rete. Tralasciando i due salvataggi clamorosi e geniali per come sono avvenuti, Terracciano ha sicuramente preso fiducia e sta diventando sempre più colonna portante della squadra di Nicola che, ad oggi, è la sorpresa del campionato grazie agli 11 punti conquistati e il rispettivo 11esimo posto. Questo il commento di Pascali:

"John Terry Terryciano potremmo dire, fa due interventi da masterclass del difensore, io mi ricordo John Terry che faceva i tackle da perterra con la testa in scivolata, lui qua si getta all'indietro con la schiena nascondendo anche le mani per evitare eventuali pericoli, e poi ne fa un altro, addirittura non so se il delfino o lo scorpione, lui sta invitando Lookman a giocare la palla su Pasalic quindi lui è rivolto verso il croato quindi lì dietro non riesce a coprirlo con lo spazio e l'unico modo che ha per coprirlo è fare questa mossa breakdance che copre l'angolo che Lookman cerca e che molto probabilmente avrebbe anche trovato. Terracciano era in flow, cioè qualsiasi cosa pazza lui facesse, gli riusciva":