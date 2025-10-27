Borghi: “La partita di Bergamo ci dirà che tipo di campionato può fare il Milan”

Archiviata ormai da giorni la partita contro i nerazzurri del Pisa, domani la squadra di Max Allegri affronterà ancora una volta dei nerazzurri, non quelli allenati da Chivu, che affronteremo al rientro dalla sosta, il 23 novembre, bensì quelli allenati da Ivan Juric. Il match in programma martedì 28 sera alla New Balance Arena, sarà molto delicato e importante, e dirà se il Milan avrà superato o meno lo scossone ricevuto dopo il pareggio casalingo della scorsa giornata. In merito all'importanza della partita, si è espresso sul suo canale YouTube Stefano Borghi che ha presentato così lo scontro diretto tra Milan e Atalanta:

"La partita contro l'Atalanta è una partita che spiegherà se il Milan ha avuto una regressione quindi deve mettersi a pensare a delle cose, o se invece il Milan è una realtà già pronta per poter fare un campionato di sogni, detto che, e mi sembra che si sia molto più che in linea adesso rispetto all'obiettivo vero, è di tornare tra le prime 4, di tornare in Champions League. Quindi anche dal punto di vista numerico io non vedo una negatività eccessiva del pari col Pisa, sarà la prossima partita a dirci se effettivamente c'è qualcosa che emerge del quale Allegri deve preoccuparsi o se invece è stato un fisiologico passaggio".