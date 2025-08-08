Pasotto: "Il centrocampo è il fiore all'occhiello del Milan. Giocatori tutti con caratteristiche diverse"

Il collega de "La Gazzetta dello Sport", Marco Pasotto, ha commentato l'acquisto di Ardon Jashari da parte del Milan. Ecco le sue parole a Radio Sportiva:

"Il Milan aveva una strategia ben chiara, guardava fino all'ultimo centesimo e il Brugge l'abbiamo già visto con De Ketelaere cercava di far rendere i propri giocatori al massimo dal punto di vista economico. La fumata bianca è fondamentale, completando un reparto che è il fiore all'occhiello del Milan perché ci sono giocatori tutti diversi l'uno dall'altro e danno ad Allegri qualsiasi tipo di soluzione lui voglia mettere in pratica".