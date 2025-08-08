Pasotto: "Il centrocampo è il fiore all'occhiello del Milan. Giocatori tutti con caratteristiche diverse"

Oggi alle 13:24News
di Gaetano Mocciaro

Il collega de "La Gazzetta dello Sport", Marco Pasotto, ha commentato l'acquisto di Ardon Jashari da parte del Milan. Ecco le sue parole a Radio Sportiva:

"Il Milan aveva una strategia ben chiara, guardava fino all'ultimo centesimo e il Brugge l'abbiamo già visto con De Ketelaere cercava di far rendere i propri giocatori al massimo dal punto di vista economico. La fumata bianca è fondamentale, completando un reparto che è il fiore all'occhiello del Milan perché ci sono giocatori tutti diversi l'uno dall'altro e danno ad Allegri qualsiasi tipo di soluzione lui voglia mettere in pratica". 