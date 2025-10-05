Pasotto: "Ora che il rientro si avvicina, sono in parecchi a chiedersi le modalità in cui verrà inserito Leao"

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su gazzetta.it sul rientro di Rafael Leao: "Ora che il rientro si avvicina, sono in parecchi a chiedersi le modalità in cui verrà inserito il portoghese. E c'è anche chi si spinge a ipotizzare che l'impiego di Rafa possa essere un problema nell'ambito di una squadra che in questo momento viaggia a memoria. "Problema" non è decisamente la parola più adatta, ma il dibattito è lecito. Per diversi motivi. Il primo è che Leao sta ancora studiando da punta centrale, ovvero si sta ancora adattando nel passaggio da esterno più o meno puro a giocatore che deve attaccare maggiormente la porta. Il secondo riguarda la parola chiave: disciplina tattica, sulla quale hanno battuto tutti i tecnici che hanno allenato Rafa. Con alterni risultati. Allegri ha sicuramente toccato i tasti giusti nella gestione del suo numero 10, trasmettendogli vicinanza, fiducia e una certa complicità. I compagni hanno fatto lo stesso.

A partire da Modric, nome che ovviamente non è casuale. L'allenatore gli ha anche fatto capire che non intende chiedergli la mole di sacrificio difensivo che pretendeva chi c'era prima in panchina. La disciplina tattica, però, questa sì. Lavorare di collettivo, senza rinunciare alle qualità personali, ma nell'ambito di un contesto dove è proprio l'approccio di squadra a garantire che ad ogni azione arrivi al tiro un giocatore diverso. In questi casi dipende sempre dal punto da cui si osservano le cose: nel caso di Rafa, nell'ambito di un Milan costruito in questo modo, dovranno essere i pregi di squadra ad arricchire le prestazioni del singolo, e non il singolo chiamato ad andare in soccorso della squadra. Altrimenti quel "problema" rischia di porsi davvero".