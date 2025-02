Passerini: "Conceiçao è stato confermato. L'intenzione del club è quella di provare a concludere la stagione nel 'miglior modo possibile' con l'attuale allenatore"

Nel commento post gara dallo stadio "Dall'Ara" di Bologna pubblicato sul suo canale Youtube, Carlos Passerini, giornalista per il Corriere della Sera, si è così espresso sulla posizione di Sergio Conceiçao dopo la debacle delle ultime settimane che ha decisamente reso (quasi) impossibile la qualificazione alla prossima Champions League: "Conceiçao è stato confermato, non rischia il posto. È un segnale che arriva in maniera molto netta: non rischia il posto da qui alla Lazio. Poi, se la gara con la Lazio dovesse finire molto male, si potrebbero aprire scenari ad oggi impensabili. Ma l'intenzione del club è quella di provare a concludere la stagione nel 'miglior modo possibile' con l'attuale allenatore. Non so che allenatore verrebbe in questa situazione. Non avrebbe molto senso andare a cambiare, anche perché, secondo me, le responsabilità sono di tutti (società, giocatori e allenatore), quindi l'allenatore non è l'unico responsabile di questo disastro".

LE PAGELLE DEL CORRIERE DELLA SERA A BOLOGNA-MILAN

Migliore in campo tra le file rossonere è stato Maignan (voto 6) per Il Corriere della Sera, perché i due gol vanno al di là di quelle che sono state effettivamente le sue possibilità. Di poco insufficienti Leao (voto 5,5) nonostante la marcatura del gol, Gimenez (voto 5,5), Musah, Reijnders e Fofana. Male, impalpabili Theo Hernandez (voto 5), Pulisic (voto 5) e Pavlovic (voto 5), che ha forse più di qualche colpa sul gol del raddoppio del Bologna.

Un disastro totale invece Jimenez (voto 4,5) e Joao Felix (voto 4,5), la cui prestazione è stata così commentata da Il Corriere della Sera: "Il peggiore in campo. Non si vede, non si sente. Mai una giocata, lo scansano anche i suoi".

Bocciato anche Conceiçao (voto 4,5) e le sue scelte di formazione, e cambi, rivedibili: "La seconda sconfitta di fila segna l’addio alla rincorsa Champions. Subisce la rimonta e la contestazione dei tifosi. Il Milan è in frantumi, ha solo tante figurine".