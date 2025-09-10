Passerini: "Modric abbina un'umiltà a una dedizione fuori dal comune"

Luka Modric ieri ha festaggiato i 40 anni e lo ha fatto con una festa insieme a tutta la sua famiglia, all'indomani della sua 190esima gara con la Croazia, vinta contro il Montenegro per 4-0 e in cui il centrocampista rossonero ha fornito un assist per il primo gol dei suoi. Oggi il fuoriclasse del calcio mondiale sarà di nuovo a Milanello e lavorerà con i compagni per il prossimo impegno contro il Bologna. Sulle colonne del Corriere della Sera, il collega Carlos Passerini ha parlato di Modric e di ciò che sarà la sua esperienza in questa stagione.

Le parole di Passerini sulle qualità di Luka Modric portate con sè anche in questa nuova esperienza in rossonero: "E non sono solo i piedi. Alla classe immensa, Modric abbina un'umiltà e una dedizione fuori dal comune. La tenuta atletica, che non può essere quella di quando aveva venti o trent'anni, per ora non è un problema: il campionato di Serie A non è la Champions League, i ritmi sono più bassi. Allegri stravede per lui: è convinto possa essere l'uomo in più del suo Diavolo. Anche adesso, anche a quarant'anni".