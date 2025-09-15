Passerini: "Saranno fermati sia l'arbitro che il VAR: perché ieri è stato fatto rivedere solo l'episodio di Freuler e non quello di Lucumi?"

Carlos Passerini, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sulle decisioni dei capi degli arbitri dopo il disastro compiuto in Milan-Bologna: "È successo che, questa mattina, il presidente della FIGC Gravina ha ammesso che quello di ieri sia stato un errore grave: il capo del calcio italiano lo ha ammesso e non c'è bisogno di discutere su questo episodio. Sia il VAR Fabbri che l'arbitro Marcenaro verranno fermati, perché la gestione del VAR non è piaciuta ai vertici arbitrali; sarà dato un turno di stop all'arbitro Marcenaro e almeno due turni al VAR Fabbri. Decisioni doverose. Il calcio con il VAR è un calcio più giusto, non perfetto, ma credo che si dovrebbe sbagliare un po' meno... Perché ieri è stato fatto rivedere solo l'episodio di Freuler e non quello di Lucumi? Manca il metodo. Questi errori non vanno fatti, serve un certo rigore. Ed è giusto che per certi errori si venga fermati.

Il Milan si è fatto sentire? È un discorso scivoloso. Non amo il tema del peso politico: non è che se uno urla di più o pesa di più allora debba essere premiato. Poi so anche che la regolarità è impossibile, quindi, di tanto in tanto, è bene farsi sentire