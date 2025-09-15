Alexis Saelemaekers, il nuovo destriero nella scuderia di Max Allegri

Parlare di ippica quando si parla Massimiliano Allegri è diventato forse un po' troppo inflazionato e, in certi casi, ha sicuramente annoiato. Ma se si va a guardare nella rosa rossonera si possono individuare facilmente i pupilli del tecnico livornese, dando una nuova luce a questa metafora di carattere equino. La squadra è la scuderia, i giocatori sono i cavalli. Il purosangue è senza dubbio Luka Modric, il più fedele è Adrien Rabiot, cresciuto come un figlio. C'è poi il nuovo destriero Alexis Saelemaekers, un calciatore che Allegri non sta togliendo (praticamente) mai.

Da combattimento

Per chi non lo sapesse quando si usa il sinonimo di "destriero", si indica un cavallo tipicamente da combattimento. Ed è la caratteristica perfetta con cui si potrebbe identificare anche Alexis Saelemaekers. Quando Allegri è stato appuntato come nuovo allenatore del Milan, una delle prime indicazioni è stata quella di trattenere l'esterno belga, reduce da due annate in prestito - ottime - tra Bologna e Roma. I primi a sorpresa non hanno esercitato il riscatto per volere di Italiano, i secondi lo hanno ricevuto solamente in prestito secco incassando il "no" estivo del club rossonero a un'ipotetica cessione. Non è sorprendente che Max abbia puntato fin da subito su Alexis: è il giocatore perfetto per lui. Abbina un'ottima qualità tecnica, che negli anni si è affinata e che si è completata con una maggiore concretezza, a uno spirito di sacrificio che forse nella rosa del Diavolo non ha eguali. Tutto questo avanti e indietro per la fascia, ideale per il 3-5-2 deciso da Allegri per questo avvio stagionale.

Inamovibile

I numeri di questo inizio di anno di Saelemaekers parlano chiarissimo: 4 partite su 4 da titolare, considerando anche la Coppa Italia, sostituito solamente all'81° contro il Bari e al 77° contro il Lecce. Per dirla con un'altra parola, Saelemaekers è inamovibile al momento per il Milan. Ieri è risultato decisivo con un bellissimo assist, cercato, per il primo gol di Modric in rossonero. E l'esultanza del fuoriclasse croato che è andato a cercarselo ripetutamente dopo aver segnato, e anche nel dopo gara, è una sorta di benedizione ufficiale per il prosieguo della stagione. Non guasta, inoltre, l'essere molto popolare in spogliatoio e soprattutto tra i tifosi che ne apprezzano da sempre l'impegno e la volontà di sudare la maglia. Non sarà magari mai un giocatore da prime pagine ma potrebbe essere uno di quelli fondamentali per raggiungere o meno gli obiettivi a maggio.