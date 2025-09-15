L'AIA boccia arbitro e VAR di Milan-Bologna. Fabbri sarà fermato: non ha fatto vedere l'episodio giusto sul rigore

vedi letture

Gazzetta.it, sito ufficiale de La Gazzetta dello Sport, ha fornito un aggiornamento sul parere dell'AIA, l'Associazione Italiana Arbitri rappresentata dall'ex fischietto Gianluca Rocchi, sull'episodio del rigore non concesso al Milan durante Milan-Bologna, per la cui azione è stato mostrato al monitor del VAR un contatto (comunque molto dubbio) e non l'intera azione, che poteva prevedere ben altri due penalty: "Bocciati. Entrambi. Ma con voti più bassi per chi era al Var rispetto all’arbitro da campo. Michael Fabbri - scrive il giornalista Matteo Della Vite - verrà tenuto lontano dal Var per un paio di turni, per quel che riguarda Matteo Marcenaro potrebbe bastare un semplice turnover, anche se tutto é in fase di valutazione. Resta il fatto che per il Var (Fabbri) di Milan-Bologna servirà un periodo lontano da Lissone, il che non preclude che l’arbitro ravennate possa poi dirigere una gara in campo".

Al di là del prossimo futuro dei due arbitri, è evidente il parere dell'AIA sulla questione: "Di certo - si legge su gazzetta.it - c’é che ai vertici dell’AIA non é piaciuto il cortocircuito a San Siro sul finire della gara, quando all’arbitro é stato fatto vedere un episodio (Freuler-Nkunku, rigore non dato) al posto dell’altro seriamente da penalty, ovvero la spinta (con anche contatto sulla gamba) del difensore del Bologna Lucumi a Nkunku".