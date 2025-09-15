Serie A, la classifica aggiornata: il pareggio della Cremonese utile per "staccare" Il Milan di un punto
Dopo il pareggio per 0-0 tra Verona e Cremonese, si riporta di seguito la formazione in attesa dell’ultima partita della terza giornata di serie A: questa sera Como-Genoa.
LA CLASSIFICA
Napoli 9 punti (3 partite giocate)
Juventus 9 (3)
Udinese 7 (3)
Cremonese 7 (3)
Milan 6 (3)
Roma 6 (3)
Atalanta 5 (3)
Cagliari 4 (3)
Torino 4 (3)
Sassuolo 3 (3)
Lazio 3 (3)
Como 3 (2)
Bologna 3 (3)
Inter 3 (3)
Fiorentina 2 (3)
Verona 2 (3)
Pisa 1 (3)
Genoa 1 (2)
Lecce 1 (3)
Parma 1 (3)
