Passerini: "Theo-Leao? Evoluzione di gioco che era necessaria. Oggi non si può essere prevedibili"

Intervento a MilanTv, Carlo Passerini ha parlato così della soluziona tattica di Pioli spostando Theo in mezzo al campo: "E' una evoluzione del gioco che era necessaria. Oggi puoi essere tutto ma non prevedibile, anche l'allenatore ultimo in campionato studia tutte le gare. Da un punto di vista concettuale, la variante di quel binario è stata corretta. Davanti manca qualcosina: Saelemaekers e Messias fanno un po' fatica, ma comunque sono tutte varianti vitali per il gioco del Milan".