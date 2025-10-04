Pastore: "Mi colpisce una cosa del Milan: il totale silenzio che lo circonda dal lunedì al sabato. Tutto il contrario dell’anno scorso"

vedi letture

Giuseppe Pastore, nel suo consueto intervento a Cronache di Spogliatoio, fa il punto sul Milan in vista della sfida di domani contro la Juventus. Quest’anno, a differenza delle ultime stagioni, l’ambiente rossonero è cambiato totalmente:

“A me colpisce una cosa del Milan, il totale silenzio che lo circonda dal lunedì al sabato, che è tutto il contrario dell’anno scorso. L’anno scorso era un Colosseo. Tutte porte aperte, tutti entravano, casini, polemiche, ecc. Adesso, non solo per merito di Allegri, non facciamo passare Allegri per una specie di padre eterno. Però c’è un clima diverso, intanto legato ai risultati del campo. C’è la consapevolezza che le cose si stanno mettendo bene. E poi c’è una nuova cultura del lavoro, portata sia da Allegri e sia da Modric, ma in generale da tutto il circolo virtuoso che si è innescato. Adesso ci sono degli infortunati, c’è Tomori che non dovrebbe farcela, ma insomma ordinaria amministrazione”.