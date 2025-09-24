Pastore: "Milan, non si parla più di temi di cui parlavamo continuamente: Leao, Ibrahimovic o entrambi"

Giuseppe Pastore ha commentato il periodo molto positivo del Milan nel corso dell'ultima puntata di Elastici. Le sue parole specialmente sulle capacità di gestione di un gruppo da parte del tecnico Massimiliano Allegri.

Le sue parole: "Allegri ha riportato, suo malgrado, la tradizione positiva del Milan: cioè lasciare tutto quello che non ha a che fare con la storia del Milan fuori e aver riportato il sereno che, in quanto Milan, è un sereno variabile e condizionato a Milan-Napoli e Juve-Milan, a Milan-Fiorentina. Però non si parla più di temi di cui parlavamo continuamente l’anno scorso in cui si parlava ogni puntata o di Leao, o di Ibrahimovic, o di entrambi. Sono due temi fortissimi in questi anni di Milan e che in questo momento non ne fanno parte: si esalta Modric, ci si meraviglia per Pulisic, per Rabiot…"

Continua Pastore con il suo pensiero: "È merito di Allegri il fatto di essere così rasserenante: ha passato tempeste ben peggiori di questo Milan. Ha in mano le briglie della squadra che mi sembra una squadra con molta voglia di dimostrare, anche individualmente, che lo scempio sportivo dell’anno scorso era una triste parentesi".