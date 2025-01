Pastore su Rashford: "Oggi comunicherà allo United la sua meta preferita. A Milanello sperano sia il Milan"

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast Spotify di Cronache di Spogliatoio 'Rasoiate', il giornale de Il Foglio Giuseppe Pastore ha commentato la vittoria del Milan di Sergio Conceiçao a Como:

"Conceiçao ancora non ha tempo di incidere a livello tattico. C'è tempo solo di video e lavagne ha detto, non per allenarsi concratamente. E il suo nuovo Milan si formerà tra una partita e l'altra, e ce ne saranno tantissime fra gennaio e febbraio. Nel frattempo però trova per strada tre punti che fanno morale, accorcia le distanza su Juve, Lazio e Fiorentina, soprattutto rimette nel mirino un obiettivo minimo come quello del quarto posto, che dovrà essere perseguito anche da qualche acquisto ben azzeccato.

Oggi lo United dovrebbe sapere da Rashford la meta preferita del giocatore. Tutti a Milanello sperano sia il Milan, altrimenti sarebbe già pronto il piano B in difesa, Kyle Walker. Una grande iniezione di energia ed esperienza per un reparto che quella parte, anche se ieri Emerson Royal è stato il migliore in campo, continua a fare fatica".