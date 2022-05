Pato su Maldini: "Non immagino un Milan senza di lui. Difficilmente gli americani cambiano le cose che funzionano"

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Alexandre Pato ha parlato del Milan. Queste le sue parole: "Che cosa succederà a Maldini? Io sono in America (Orlando, ndr) e faccio fatica a interpretare le situazioni. Ma una cosa posso dirla: difficilmente gli americani entrano in una società e cambiano le cose che funzionano. Paolo è una bandiera, ma è anche il dirigente che ha dimostrato di saper gestire il gruppo. È un elemento importante anche adesso, non è soltanto l’uomo che ha fatto la storia del Milan. Quelli che fanno la storia ricevono rispetto, però Paolo adesso è più di questo perché ha dimostrato di essere al top anche nel suo nuovo ruolo. E non credo che la nuova proprietà vorrà privarsene, non mi immagino proprio un Milan senza Maldini"