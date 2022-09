Pausa nazionali, oggi 6 rossoneri in campo: da Maignan e Giroud, fino a Lazetic

MilanNews.it

© foto di Uefa/Image Sport

Con oggi inizierà ufficialmente la pausa nazionali, con 6 rossoneri in campo nella serata di oggi. La Francia di Maignan e Giroud sarà in campo alle 20.45 contro l'Austria a Parigi per il match di Nations League. Nello stesso girone la Danimarca del capitano Simon Kjaer giocherà fuori casa in Croazia sempre alla stessa ora. Il Belgio di De Ketelaere e Saelemaekers, invece, sarà impegnato in una sfida casalinga contro il Galles. Per Marko Lazetic, invece, prima amichevole delle tre in programma con la Serbia under 19: alle 17 in casa contro i pari età della Finlandia. Impegnato anche il giocatore di proprietà del Milan Lorenzo Colombo con l'under 21 azzurra che alle 17.30 gioca un'amichevole contro l'Inghilterra.