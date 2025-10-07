Pausa nazionali, tutti i giocatori rossoneri convocati
Questi i giocatori del Milan convocati dalle rispettive nazionali in questa pausa di ottobre:
Mike Maignan, Christopher Nkunku e Adrien Rabiot (Francia)
Francia-Azerbaigian: venerdì 10 ottobre alle 20.45, Parigi - Qualificazioni Mondiali 2026
Islanda-Francia: lunedì 13 ottobre alle 20.45, Reykjavik - Qualificazioni Mondiali 2026
Strahinja Pavlović (Serbia)
Serbia-Albania: sabato 11 ottobre alle 20.45, Leskovac - Qualificazioni Mondiali 2026
Andorra-Serbia: martedì 14 ottobre alle 20.45, Andorra - Qualificazioni Mondiali 2026
Ruben Loftus-Cheek (Inghilterra)
Inghilterra-Galles: giovedì 9 ottobre alle 20.45, Londra - Amichevole
Lettonia-Inghilterra: martedì 14 ottobre alle 20.45, Riga - Qualificazioni Mondiali 2026
Alexis Saelemaekers e Koni de Winter (Belgio)
Belgio-Macedonia del Nord: venerdì 10 ottobre alle 20.45, Gand - Qualificazioni Mondiali 2026
Galles-Belgio: lunedì 13 ottobre alle 20.45, Cardiff - Qualificazioni Mondiali 2026
Matteo Gabbia (Italia)
Estonia-Italia: sabato 11 ottobre alle 20.45, Tallinn - Qualificazioni Mondiali 2026
Italia-Israele: martedì 14 ottobre alle 20.45, Udine - Qualificazioni Mondiali 2026
Luka Modrić (Croazia)
Repubblica Ceca-Croazia: giovedì 9 ottobre alle 20.45, Praga - Qualificazioni Mondiali 2026
Croazia-Gibilterra: domenica 12 ottobre alle 20.45, Varaždin - Qualificazioni Mondiali 2026
Rafael Leão (Portogallo)
Portogallo-Irlanda: sabato 11 ottobre alle 20.45, Lisbona - Qualificazioni Mondiali 2026
Portogallo-Ungheria: martedì 14 ottobre alle 20.45, Lisbona - Qualificazioni Mondiali 2026
Santiago Gimenez (Messico)
Messico-Colombia: domenica 12 ottobre alle 3.00, Arlington (USA) - Amichevole
Messico-Ecuador: mercoledì 15 ottobre alle 0.00, Guadalajara - Amichevole
Pervis Estupiñan (Ecuador)
Stati Uniti-Ecuador: sabato 11 ottobre alle 2.30, Austin - Amichevole
Messico-Ecuador: mercoledì 15 ottobre alle 0.00, Guadalajara - Amichevole
Christian Pulisic (Stati Uniti)
Stati Uniti-Ecuador: sabato 11 ottobre alle 2.30, Austin - Amichevole
Stati Uniti-Australia: mercoledì 15 ottobre alle 3.00, Commerce City - Amichevole
Davide Bartesaghi (Italia Under 21)
Italia-Svezia: venerdì 10 ottobre alle 18.15, Cesena - Qualificazioni Europeo U21 2027
Italia-Armenia: martedì 14 ottobre alle 18.15, Cremona - Qualificazioni Europeo U21 2027
Zachary Athekame (Svizzera Under 21)
Svizzera-Islanda: venerdì 10 ottobre alle 18.30, Lucerna - Qualificazioni Europeo U21 2027
Isole Faroe-Svizzera: martedì 14 ottobre alle 19.00, Tórshavn - Qualificazioni Europeo U21 2027
