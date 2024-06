Pavard elogia Giroud: "Per me è sempre stato una fonte di ispirazione"

Quest'anno sono stati rivali con le maglie di Milan e Inter ma insieme hanno vinto un Mondiale nel 2018, con la maglia della Francia. Si parla dell'ormai ex attaccante rossonero Olivier Giroud e del difensore nerazzurro Benjamin Pavard. Insieme sono pronti ad affrontare gli Europei in Germania che inizieranno tra qualche giorno: saranno le ultime presenze con la maglia dei galletti del bomber francese che ha già annunciato l'addio alla Nazionale al termine della competizione continentale.

Intanto ai microfoni di Canal+ ha parlato proprio Benjamin Pavard che ha elogiato il centravanti nelle ultime tre stagioni al Milan: "Ricordo quando ero piccolo e lo vedevo giocare in televisione, per me è sempre stato una fonte d'ispirazione perché si è costruito da solo e ha saputo sempre rispondere presente quando ha ricevuto delle critiche. Per me è un grande attaccante è un grande uomo, un modello per me con la sua mentalità"