Pavlovic convocato dalla Serbia per le prossime due sfide di qualificazione ai Mondiali
Il commissario tecnico della Serbia ha convocato Strahinja Pavlovic, difensore del Milan, per le prossime due sfide della nazionale balcanica valide per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Entrambe le partite saranno valide per il percorso di qualificazione al Mondiale che si terrà nell'estate 2026 fra Stati Uniti, Messico e Canada. Nel Gruppo K la Serbia è attualmente terza a 7 punti dietro a Inghilterra (15 punti) e Albania (8 punti), ma ha una gara in meno rispetto alle rivali (4 contro 5). Seguono in classifica Lettonia (4 punti) e Andorra (0).
Di seguito la lista dei convocati di Stojkovic:
Portieri: Vanja Milinkovic-Savic (Napoli), Predrag Rajkovic (Al-Ittihad), Djordje Petrovic (Bournemouth), Dragan Rosic (Vojvodina).
Difensori: Nikola Milenkovic (Nottingham Forest), Strahinja Pavlovic (Milan), Milos Veljkovic (Stella Rossa), Strahinja Erakovic (Zenit), Jan-Karlo Simic (Al Ittihad), Veljko Milosavljevic (Bournemouth).
Centrocampisti: Sasha Lukic (Fulham), Nemanja Gudelj (Siviglia), Nemanja Maksimovic (Shabab Al Ahli), Andrija Zivkovic (PAOK), Lazar Samardzic (Atalanta), Filip Kostic (Juventus), Stefan Mitrovic (Excelsior), Aleksandar Stankovic (Club Brugge), Ognjen Ugresic (Partizan), Dejan Zukic Wolfsberger.
Attaccanti: Aleksandar Mitrovic (Al Rayyan), Dusan Vlahovic (Juventus), Luka Jovic (AEK), Andrej Ilic (Union Berlin).
