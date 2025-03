Pavlovic e Jovic in campo nella vittoria della Serbia sull'Austria: assist per Luka

vedi letture

Dopo l'1-1 maturato giovedì a Vienna, questo pomeriggio la Serbia ha ospitato l'Austria nello spareggio retrocessione della Lega A di UEFA Nations League. La squadra allenata da Dragan Stojkovic è riuscita a vincere per 2-0 e a rimanere così nella massima categoria della competizione europea. Decisivi i gol di Nemanja Maksimovic e del centravanti della Juventus Dusan Vlahovic.

In campo, nella gara di Belgrado, anche due rossoneri. In difesa, titolare e dentro la partita per tutti i 90 minuti, Strahinja Pavlovic. A inizio ripresa, invece, ha fatto il suo ingresso sul terreno di gioco l'attaccante Luka Jovic che ha avuto il merito di fornire l'assist per il definitivo 2-0 di Vlahovic che ha consegnato la salvezza ai serbi.