Pavlovic non si riposa: 84 minuti in campo contro Andorra

Dopo aver giocato 90 minuti nella sconfitta contro l'Albania di qualche giorno, il centrale rossonero Strahinja Pavlovic questa sera è stato schierato ancora una volta da titolare nella trasferta in casa di Andorra con la sua Serbia che ha vinto 3-1. Serata partita male per la nazionale balcanica che è andata sotto per mano del gol di Lopez, pareggiato dopo due minuti da un autogol e ribaltato nel corso del secondo tempo grazie alle reti di Dusan Vlahovic e Aleksandr Mitrovic.

Strahinja Pavlovic, questa volta, non è rimasto in campo tutta la partita ma è stato sostituito al minuto 84, lasciando il posto a un ex rossonero come Jan Carlo Simic. La Serbia al momento è fuori anche dagli spareggi, che distano un punto, e si giocherà tutte le sue carte nelle ultime due gare del girone che verranno disputate a novembre.