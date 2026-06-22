Pedullà critica Cardinale: "Intere settimane per beccare qualche no, per risparmiare e per fare come se fosse il gioco del Monopoli"

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Alfredo Pedullà ha commentato duramente su X la rivoluzione che sta portando avanti Gerry Cardinale al Milan: "Cardinale ha lasciato il potere di firma a un italiano (bisogna vedere qual è il tetto), al netto di tutte le voci (false) di un ds in arrivo. Intere settimane per beccare qualche no, per risparmiare e per fare come se fosse il gioco del Monopoli (imprevisti: torna indietro fino al via).

I tifosi sono gli unici che pagano il conto di dirigenti-proprietari così incapaci".