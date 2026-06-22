FIGC, Giovanni Malagò è il nuovo presidente federale. Battuto Abete con oltre il 68% dei voti
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Giovanni Malgò è il nuovo presidente della FIGC dopo aver battuto Giancarlo Abete nelle elezioni che si sono svolte oggi a Roma
Giovanni Malgò è il nuovo presidente della FIGC. L'ex numero uno del Coni, che succede a Gabriele Gravina che si era dimesso dopo la mancata qualificazione dell'Italia al Mondiale, ha vinto le elezioni che si sono svolte oggi a Roma, battendo l'altro candidato Giancarlo Abete con oltre il 68% dei voti. Questo il dettaglio dei voti: 343,084 i voti per Malagò, con percentuale del 68,58%, per Abete 145,936 voti, con una percentuale del 29, 17%. Le schede bianche sono state 11,272, con una percentuale del 2,25%.
Subito dopo la proclamazione, il neo presidente eletto, visibilmente emozionato, ha pronunciato queste brevi parole: "Da solo non posso fare niente, con voi posso fare tutto".
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