Alfredo Pedullà, intervenuto su Twitter, ha ribadito come l'Inter sia in netto vantaggio su Sandro Tonali, sottolineando come Cellino abbia accettato l'offerta di prestito con obbligo di riscatto: "Tonali-Inter: 30 più 5 bonus. Cellino accetta la formula di prestito con obbligo, ballano 4-5 milioni. Pole confermata".