Pellegatti annuncia: "Milan, oggi in programma un Cda sul rifinanziamento"

Carlo Pellegatti, in un video pubblicato sul canale YouTube, riferisce che oggi è in programma un importante Consiglio di Amministrazione del Milan: "Sono giorni molto caldi per il Milan. Oggi è previsto un Cda riguardante il rifinanziamento. E' da capire se si tratta solo di un'informazione dei fatti oppure se si tratta della richiesta di autorizzazione del rifinanziamento.

Addirittura c'è chi va oltre e che dice che oggi potrebbe essere ratificata l'uscita dei due consiglieri di Elliott e l'ingresso dei due rappresentanti di Manulife-Comvest, cioè la nuova società che rifinanzierà il debito. Si va dunque avanti. Devo verificare una voce secondo cui sarebbe una questione di pochi giorni, ma al momento non ci sono certezze. Però cha oggi ci sia il Cda sul rifinanziamento non ci sono dubbi".