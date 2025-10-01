Pellegatti: “Come gioca questo Milan! Modric acquisto berlusconiano”

Intervenuto su TMW radio a Maracanà, Carlo Pedllegatti ha commentato così la vittoria e la prestazione dei rossoneri contro il Napoli di Antonio Conte: "Il Milan gioca bene, è cosciente dei propri mezzi, molto saldo in difesa. Tomori ieri ha detto che la prima cosa che ha detto Allegri è che non vuole vedere giocatori che girano per il campo senza senso. Adesso giocare contro il Milan è più difficile.

Allegri ha sistemato certi problemi. Indipendentemente dall'espulsione, mi è sembrata una partita molto europea come bellezza di gioco. Modric? A un certo punto la palla va a Leao, che la perde e ha chiesto scusa a Modric. A dimostrazione dell'importanza di un giocatore del genere. Modric è un acquisto berlusconiano. La coppia Rabiot-Modric è incredibile. Vedremo dove si arriverà. Milan, Napoli e Roma lì davanti? Non è un caso che quei tre allenatori siano in testa".