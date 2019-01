Pellegatti: "Falcao sarebbe la terza punta ideale per il Milan. Se il Monaco prendesse Kalinic..."

Carlo Pellegatti, attraverso il proprio canale Youtube, ha parlato di una possibile soluzione di mercato per l'attacco: "Sembra che Radamel Falcao abbia il desiderio di lasciare il Monaco, squadra in grande difficoltà e nelle ultime posizioni nella Ligue 1. Si è parlato della possibilità che, in caso di partenza di Morata verso l'Atletico Madrid, Kalinic potrebbe finire al club monegasco e, quindi, ci sarebbe la possibilità che l'attaccante colombiano si liberi. E' un consiglio che mi sento di dare ai rossoneri, anche se qualcuno mormora che ci siano già stati dei contatti, perchè il Milan non va su di lui, che sarebbe la terza punta ideale per la squadra rossonera? Non è un giocatore al livello di qualche tempo fa, ma è molto esperto. Si parla di 6 mesi, non di un contratto lunghissimo. Higuain, Cutrone e Falcao sarebbe un tridente molto suggestivo e affascinante per il Milan. Credo che il Monaco per un giocatore che va verso i 33 anni e in scadenza nel 2020 non possa chiedere una cifra stratosferica. Se i francesi, invece, chiedessero 15-20 milioni di euro è chiaro che non se ne farà nulla. Moncada viene dal Monaco e conosce bene il club, potrebbe essere anche lui d'aiuto, anche se si occupa più di scouting".